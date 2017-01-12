Satılık vatandaşlık Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de Türk vatandaşı olmanın yeni şartları yayımlandı. 2 milyon dolar sabit yatırım yapan veya 3 milyon doları bankada 3 yıl tutana vatandaşlık verilecek.

En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan veya en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı verilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre, ayrıca, en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilebilecek.

Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı.

KİM NE KADARA VATANDAŞLIK VERİYOR?

İngiltere'de vatandaşlık almanın yolu en az 2 milyon sterlinlik bir yatırım yapmak.

Malta'da, Yerel Kalkınma ve Sosyal Fonu'na 650 bin eurodan başlayan miktarlarda bağış yapılarak vatandaşlık yolu açılabiliyor.

İspanya'dan vatandaşlık alabilmek için 500 bin euroluk gayrimenkul alınması gerekiyor.

Yine bir AB üyesi ülke olan Portekiz'den de 500 bin euroluk bir gayrimenkul alımı ya da 1 milyon Euro'luk sermaye girişi ile vatandaşlık almak mümkün.

Bulgaristan 512 euro devlet tahvili satın alınmasına karşılık vatandaşlık veriyor.

Güney Kıbrıs 2,5 milyon euro gayrimenkul satın alınması halinde ikinci vatandaşlık süreci başlatıyor.

Macaristan'dan vatandaş olabilmek için 300 bin euroluk yatırım yapmak gerekiyor.