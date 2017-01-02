Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir!

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı sohbette satranç oynayanların "lanetlendiğini" ileri sürdü.

Medyada "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 22 Aralık'ta yaptığı sohbetinde skandal ifadeler kullandı. İddia, at yarışı gibi devlet eliyle yapılan ve küçük yaşta çocukların bile oynadığı olayları eleştirmeyen Cübbeli, satranç oynayanları hedef aldı.

Cübbeli satranç oynayanların lanetlenmiş olduklarını, domuz eti yemek gibi bir günaha bulaştıklarını onu izleyenlerin de aynı günaha ortak olduğunu ileri sürdü.