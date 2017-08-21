Savaş gemisi ve tanker çarpıştı

ABD Donanması'na ait USS John McCain adlı destroyer, Singapur açıklarında Liberya bandıralı bir petrol tankeri ile çarpıştı. Kaza sonucu 10 ABD'li denizci denizde kayboldu, 5 denizci ise yaralandı.

Kazadan önce USS John McCain, Singapur'daki limanda rutin olarak duraklayacaktı. Ancak savaş gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerel saatle 05.24'te Liberya bandıralı Alnic MC isimli bir ticari petrol tankeri ile çarpıştı.

ABD Donanması, Singapur'un doğusunda yaşanan kazada 10 denizcinin kaybolduğunu, 5 ABD'li denizcinin de yaralandığını duyurdu.

USS John McCain gemisinin iskele tarafında hasar olduğu ancak geminin Singapur'daki limana kendi imkanlarıyla ilerlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ticari petrol gemisindeki hasarın büyüklüğü ya da mürettebatının durumu hakkındaki bilgiler ise netleşmedi.

Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı

ABD'ye ait askeri helikopterlerin yanısıra Singapur donanması arama kurtarma çalışmaları yapıyor.

Malezya da arama kurtarma çalışmaları için 2 donanma gemisini gönderdi.

Singapurlu yetkililer kazanın ardından denize petrol sızıntısı olmadığını açıklandı.

Savaş gemisine babasının ve kendisinin ismi verilen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain de Twitter'dan açıklama yaptı.

Eşiyle birlikte kayıp denizciler için dua ettiklerini söyleyen McCain "Cindy ve ben, USS John McCain gemisindeki Amerikalı denizciler için dua ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları için müteşşekiriz" dedi.