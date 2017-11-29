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Savaş suçlusu general duruşma sırasında zehir içti!

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Savaş suçlusu general duruşma sırasında zehir içti!
Eski Hırvat General Praljak'a Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesin'in temyiz duruşmasında 20 yıl ceza çıktı. Cezanın ardından Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (ICTY), "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında, eski Hırvat general Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından, Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi.

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Savaşta Bosna Hersek'teki Hırvat Savunma Konseyi'nin (HVO) başkanı ve sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti'nin başbakanı olan Jadranko Prlic ile diğer 5 Hırvat komutan, 2013 yılında Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten toplam 111 yıl hapse mahkum edilmişti.

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