"Savcılık, Dursun Özbek'i ifadeye çağırdı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdan ifadeye çağırıldığı iddiaları sert bir dille yalanlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kamuoyundan, ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte bu tür spekülatif ve provokatif bilgilere itibar etmemesini rica ederiz" dendi.

İDDİA NEYDİ?

Galatasaray'ın hafta sonundaki mali genel kurulunda 'FETÖ' sanıkları Hakan Şükür ile Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmeyip yönetim kurulu kararıyla bunun gerçekleştirilmesiyle ilgili bir iddia ortaya atıldmıştı. Odatv yazarı Sami Menteş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i konuyla ilgili ifade vermeye çağırdığını savunmuştu. Savcılığın genel kurulda ihraç talebinin reddi yönünde oy kullananları araştıracağı da iddialar arasındaydı.

GALATASARAY AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Dursun Özbek'in ifadeye çağırıldığı iddialarını sert bir dille yalanladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı internet sitelerinde yer alan 'Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ifadeye çağrıldığı' yönündeki haberler mesnetsiz bir iddiadır. Kamuoyundan, ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte bu tür spekülatif ve provokatif bilgilere itibar etmemesini rica ederiz."