Savcılık IŞİD videosunu MİT ve TSK'ya sordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlattı. Savcılık, Genelkurmay, MİT ve Emniyet İstihbarat'dan, konunun doğru olup olmadığına ilişkin bilgi istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak öldürüldüğüne ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, yurt dışında Türk vatandaşlarına yönelik işlenen suçlara yönelik soruşturmalardan sorumlu Ankara Savcılığı, Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emiyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı yazdı. Savcılık, konunun doğru olup olmadığına ilişkin bilgi istedi.



VİDEODA TÜRKÇE KONUŞULMASI DİKKATE ALINDI

Yazıda görüntülerin doğru olup olmadığı, öldürülenlerin Türk askeri olup olmadığının belirlenmesi istendi. Ayrıca öldüren IŞİD'lilerin Türkçe konuşmasını dikkate alan savcılık suçu işleyenlerin de Türk vatandaşı olabileceği gerekçesiyle kimliklerinin tespiti talimatını verdi. Savcılık, muhataplarından yanıt bekliyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü IŞİD'in rehin aldığı iki askeri yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntülerine ilişkin olarak "Hükümetten askerlerimizin diri diri yakıldığı görüntülere ilişkin cevap bekliyoruz" demişti.