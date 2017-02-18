Savcının tutuklama talebine ret

FETÖ şüphelisi sivil imam olduğu iddia edilen iki kişinin verdiği ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan ve eşi adli kontrol kararıyla serbest kalmasına ilişkin, Savcı Müslüm Canpolat’ın yaptığı itiraz reddedildi.

Bülbül çiftçi tutuksuz yargılanacak. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Ege Denizi’ndeki Kardak kayalıklarında incelemelerde bulunmuştu. Yarbay Bilgehan Bülbül de bu ziyarette yer almıştı. Yarbay Bülbül, ziyaretin ardından Ankara’ya dönünce gözaltına alınmıştı.