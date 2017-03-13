Savruluşumuzun resmidir

Bugün 13 Mart... Mehmet Gül'ün vefatının 9. yılı.

13 Ocak 1977'de çekilen bu fotoğrafta hâlâ aktif isimler var. Masanın ortasındaki Mehmet Gül. Onun sağında ben, solunda ise Şefkat Çetin yer alıyoruz.

O yıllar zorlu mücadele yılları... İsimleri sıralayalım: (Soldan sağa) İkinciden itibaren Osman Çakır, Alparslan Alparslan, İbrahim Dülger, Arslan Tekin, Mehmet Gül, Şefkat Çetin, Ömer Yılmaz. Maalesef geri kalanını tespit edemedik.

Bu isimlerden İbrahim Dülger Adanalı, diğerleri Yozgatlı... İçlerinde Şefkat Çetin hariç 5 isim Yerköy'den. Ömer Yılmaz Çiçekdağlı (Kırşehir) olsa da, bütün ilişkileri Yerköy'le idi. İki ilçe bitişiktir. Şefkat Çetin Boğazlıyanlıdır.

Tarihî bir fotoğraf diyebilirim.

Ben DTCF son sınıftayım. Mehmet Gül, İstanbul'da Hukuk Fakültesi'nde, Alparslan Alparslan da İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nde... Diğerleri Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde...

Bu fotoğrafı nerede aldırdık diye epey tartıştık. Aklımda Ankara'da Site Yurdu kantini kalmış. Sonunda Gazi Eğitim Enstitüsü ana bina kantini olduğunda karar kıldık.

Mehmet ve Alparslan İstanbul'dan gelmişlerdi. Herhâlde Yerköy'e geçeceklerdi. Mehmet o sıra İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı veya yönetimindeydi. Alparslan da yönetimde olabilir. Şefkat Çetin ise, sanırım Ülkü Ocakları Gn. Bş. Yardımcısı idi.

Mehmet Gül ve Şefkat Çetin, 2002'de çıkarmaya başladığımız, 24 sayı yönetiminin başında olduğum haftalık "Türkhaber" gazetesinin de yazarları idiler. (Bu gazetede Meral Akşener, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Yavuz Bülent Bakiler, Mehmet Niyazi, Dr. Durmuş Hocaoğlu ve daha birçok bildiğiniz isim bizi kırmayarak yazmışlardır.)

Fotoğrafı Ömer Yılmaz gönderdi. Ömer Yılmaz hem çalıştı, hem okudu ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn.. Md. Yardımcılığına kadar geldi. MHP'den Kırşehir milletvekili adayı da olmuştu. Alparslan Alparslan 12 Eylül'de, mecburen yurt dışına çıktı ve 25 yıl dönemedi. Bir ara Balgat'takine danışmandı. "Bir şey soran yok!" dedi ve ayrıldı. Şefkat Çetin malum arkadaş!

Bu fotoğraf nasıl savrulduğumuzu gösteriyor. İsmini saydıklarım içinde bir Şefkat Çetin MHP Balgat Grubu içinde... Mehmet hayatta olsaydı, karşı karşıya gelecekleri kesindi. Adım gibi biliyorum; bir genel başkan adayı da Mehmet Gül olacaktı. Adaylık meselesi, onunla konuştuğumuz konulardı.

Eksikliğini hep hissediyoruz Mehmet Gül. Nur içinde yat.