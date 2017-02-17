Savunma bakanlığı başvuruları nasıl açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MBS) başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre bugün duyurulması beklenen Milli Savunma Bakanlığı başvuru sonuçlarının saat kaç gibi öğrenileceği de merak konusu.

Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımı başvuru sonuçları bakanlıktan yapılan duyuruya göre bugün açıklanması bekleniyor. Çeşitli birimlere toplam 135 sivil memur alımı yapacak olan Milli Savunma Bakanlığı, ön başvuruda bulunan adayların sonuçlarını bugün açıklama ihtimali yüksek. İşte, Lisans, Ön Lisans ve Lise mezunları arasından yapılacak olan MSB 135 sivil memur alımı başvuru sonuçları ve istenecek belgeler hakkında detaylı bilgiler

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANIYOR

30 Aralık-06 Şubat tarih aralığında müracaatları kabul edilen MSB sivil memur alımı başvuru sonuçları , kurumun internet sitesinde yayımlanan faaliyet takvimine göre bugün (16 Şubat Perşembe) açıklanacak.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BU BELGELERİ GÖTÜRECEK

Ön başvurusu kabul edilen adayların Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'nda bulundurması gereken belgeler için özel bir liste bulunmamaktadır. Fakat sınav esnasında bulundurulması gereken belgeler şu şekilde olacak;

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

(1) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(2) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

(4) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet,

KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi, Dikimevi metro istasyonundan yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi Bşk.lığına gelinebilir. (Mesafe 400m.)

(5) Erkek Adaylar için;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (iehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

(7) iş Talep Formu (Adaylar mavi tükenmez kalemle doldurup imzalayacaklardır.)

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 3(üç) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf

yapıştırılmayacaktır. Form imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.)

(9) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları, (10)12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).

SINAV NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Uygulamalı sınavlar Ankara’daki uygulamalı sınav merkezlerinde; mülakat sınavları ise MSB Per.Tem.D.BĢk.lığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacak.

Uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların hangi uygulamalı sınav merkezinde hangi tarih ve saatte hazır olacağı ile tüm adayların mülakat sınavı tarihleri Genel Ağ üzerinden yayımlanacak.