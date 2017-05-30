Savunma Sanayii Müsteşarı'ndan 'Suudiler 4 gemiyi iptal etti' açıklaması

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, Suudi Arabistan'ın MİLGEM Projesi kapsamında üretilecek gemilerin alımını iptal ettiğine dair iddialarla ilgili "Aksine devam edeceği yönünde bir değerlendirme var" dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Suudi Arabistan'ın, MİLGEM Projesi kapsamında üretilecek gemilerin alımını iptal ettiğine dair iddialara ilişkin, "ABD-Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin ve son anlaşmanın bize yansıması şu ana kadar olumsuz olmadı. Bizim projemiz ile ilgili karşı taraftan herhangi bir olumsuz dönüş olmadı. Tam aksine projenin devam ettiği ve devam edeceği yönünde bir duyum var hatta dün de doğrudan bir mesaj var." dedi.

Demir, ATAK ve MİLGEM özelinde gerek Pakistan gerek Suudi Arabistan'la yakın temasların devam ettiğini söyledi.

ABD ile 110 milyar dolarlık savunma sanayi anlaşması imzalayan Suudi Arabistan'ın Milgem projesi kapsamında Türkiye'de ürettirmeyi düşündüğü 4 gemi siparişini iptal ettiği öne sürülmüştü.



VAZGEÇTİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Hürriyet'ten Jale Özgentürk'ün haberinde, Suudiler'in Türkiye'de ürettirmeyi düşündüğü 4 geminin siparişini iptal etmelerinin büyük zarara neden olduğu belirtilmişti.

Haberde Suudi Arabistan bu gemileri ürettirmekten vazgeçtiği ve siparişleri iptal ettiği öne sürülmüş, bunun da 2008'den beri zor günler yaşayan Tuzla tersaneleri kötü bir sürpriz olduğu vurgulanmıştı.

Yine haberde sektör temsilcilerine göre yaklaşık 2 milyar dolar civarında döviz girdisi sağlaması beklenen gemilerin, hem Tuzla'yı hem yan sanayiyi canlandıracağı, krizden sonra yan sanayii ile birlikte 100 binden 25 bine düşen istihdamı da artırması ayrıca Türkiye'nin ABD, İngiltere ve Fransa gibi ihracatçı ülkelerden biri olma hedefinde de önemli bir adım olacağı belirtilmişti