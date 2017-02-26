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Sayısal Loto sonuçları (25 Şubat 2017)

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Sayısal Loto sonuçları (25 Şubat 2017)
25 Şubat 2017 Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 5 milyon 632 bin 868 lira 75 kuruş ikramiye kazandı.

25 Şubat 2017 Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafıdan açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 164 kişi 5 bin 269 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 76 kişi 72 lira 15'er kuruş, 3 bilen 166 bin 930 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

25 ŞUBAT 2017 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

13 - 20 - 25 - 28 - 30 - 48 

Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Trabzon Ortahisar'dan yatırdığı belirtildi.

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