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Sayıştay ortaya çıkardı:1 günde memur olmuşlar

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Sayıştay ortaya çıkardı:1 günde memur olmuşlar
Sayıştay AKP'li Ankara Gölbaşı Belediyesi’nde yaşanan atama skandalını ortaya çıkardı. Hiçbir sınava girmeden, ‘özel kalem'e açıktan atanan isimler, 1 gün sonra devlet memuru yapıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sayıştay yaptığı incelemede Gölbaşı Belediyesi'nin son 3 yıl içerisinde toplam 5 personelin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen atamasının yapıldığını tespit etti. Sayıştay raporunda şöyle denildi:

LİYAKATE AYKIRI DURUM

“Bu atamalarda; öncelikle belediyede çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı durumun oluştuğu tespit edilmiştir.”

Sayıştay'ın tespit ettiği personel şöyle:

M.D.: 16.11.2015 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan ataması yapıldı. 3 gün sonra 5'inci Derece Mühendis kadrosuna atandı.
H.K.: 16.02.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandı. 2 gün sonra da 8'inci Derece Memur kadrosuna atandı.
A.E.: 12.07.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan getirildi. 1 gün sonra da 8'inci  Derece Memur kadrosuna atandı.
S.A.: 16.01.2017 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandı. O da 1 gün sonra 8'inci Derece Memur kadrosuna atandı.
İ.Y.: 12.05.2014 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan ataması yapıldı. Halen Özel Kalem Müdürlüğü görevinde devam ediyor.

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