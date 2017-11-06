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Sebahattin Önkibar’a saldıranlar yakalandı

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Sebahattin Önkibar’a saldıranlar yakalandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le ilgili kitap yazan Sabahattin Önkibar'a, kitap fuarında yumruklu saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ilk gününde saldırı şoku yaşanmıştı. Gazeteci Sabahattin Önkibar’a 10 kişilik grup saldırmıştı. Olayda Kırmızı Kedi yayınevinin çalışanları da yaralanmıştı.

Saldırı sonrası harekete geçen Emniyet güçleri, güvenlik kameraları görüntülerinden saldırganları tespit etti. Önkibar’a saldıran gözaltına alıdı. Şahısların polisteki sorgusu sürüyor.

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