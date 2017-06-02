Seçim öncesi kozlarını canlı yayında paylaştılar

İngiltere 8 Haziran'da erken genel seçimler için sandık başına gidecek. Gündem seçim olunca parti temsilcileri de kozlarını canlı yayında paylaştı. Başbakan Theresa May yayına katılmadı.

İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler için artık geri sayım başladı.

Seçim kampanyasında son hafta.

Seçime katılan tüm partilerin temsilcileri de televizyon ekranlarında bir araya geldi ve canlı yayında tartıştı.

Başbakan Theresa May yayına katılmadı. Tartışma programında, seçimlerin favorisi muhafazakarları temsil eden isim ise İçişleri Bakanı Amber Rudd oldu.

Muhafazakarlar ile İşçi Partisi arasındaki tartışmanın harareti düşmüyor. Bu yayına da yansıdı.

İçişleri Bakanı Rudd, Brexit sürecine vurgu yaparak “Güçlü bir ekonomiye sahip olduğumuzdan emin olmalıyız ve ülkemizin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde güçlü bir pazarlık pozisyonumuz olmalı” dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn ise, giderek derinleşen gelir adaletsizliğine dikkat çekti:

“Bizim kararlılığımız, bu ülkenin servetini üretenlerin, ülke servetinden de pay almasını sağlamaktır. Ama bugün, çalışanlar ile tepedekiler arasındaki uçurumun giderek arttığını görüyoruz. Alt katta çalışanlar ile yönetici katı arasındaki ücret farkı 186’ya yükseldi. Bunun değişmesi gerekiyor ve biz bunu sağlayacağız.”

Tartışmada söz alan diğer muhallefet partilerinden adaylar, iktidardaki muhafazakarların kemer sıkma politikalarını eleştirdi.

Yapılan son anketler seçimlerin favorisi muhafazakarların yüzde 43-45 oranında oy alacağını gösteriyor . Ana muhalefet İşçi Partisi ise muhafazakarları 12 puan geriden takip ediyor.