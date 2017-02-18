Bugünkü YENİÇAĞ »

Seçmen listeleri askıya çıkıyor

»
Seçmen listeleri askıya çıkıyor
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün askıya çıkarılacak ve 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.

YSK tarafından anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işliyor.

Buna göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün askıya çıkarılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere askıya çıkarılacak ve itirazlar başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü ise bugün "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Seçmenler ayrıca, bugünden itibaren YSK'nın "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını yapabilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 26 Şubat'ta askıdan indirilecek.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yavru kediyi severken şehit oldu!Yavru kediyi severken şehit oldu!Şanlıurfa'da 1 tonluk hainlikŞanlıurfa'da 1 tonluk hainlikTürk: Hükümet, Anayasa'ya göre iftira suçu işliyorTürk: Hükümet, Anayasa'ya göre iftira suçu işliyorŞanlıurfa patlamasında çok sayıda gözaltıŞanlıurfa patlamasında çok sayıda gözaltı7 akademisyene FETÖ'den tutuklama7 akademisyene FETÖ'den tutuklamaAkar, ikinci kez ifadece verecek!Akar, ikinci kez ifadece verecek!İstanbul'da 'rüşvet' operasyonuİstanbul'da 'rüşvet' operasyonuSavcının tutuklama talebine retSavcının tutuklama talebine retBaşsavcı Vekili: "Hayır diyenler PKK ile aynı muameleyi görecektir!"Başsavcı Vekili: "Hayır diyenler PKK ile aynı muameleyi görecektir!"Seçmen listeleri askıya çıkıyorSeçmen listeleri askıya çıkıyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti