Sedat Şahin 14 günlük sorgunun ardından adliyede!

17 Mayıs günü yapılan bir operasyonla gözaltına alınan Sedat Şahin, 14 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünde tutuluyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organiz suçlarla mücadele şube müdürlüğü 17 mayıs 2017 tarihinde İstanbul Beykoz' da düzenlediği operasyonla yakaladığı ünlü çete lideri Sedat Şahin, 14 günlük sorgusunun ardından adliyeye sevk ediliyor. CNN TÜRK muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın haberine göre, Şahin, 2 adamıyla birlikte saklandığı çiftlik evinde yakalanmıştı.





Yaklaşık 2 haftadır Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde gözaltında bulunan Sedat Şahin'in sorgu ve ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk oluyor.



Hakkında ki suçlamalarla ilgili savcıya ifade verecek olan Şahin, savcının ifade işlemini tamamlamasının ardından, mahkemeye çıkarılacak.





Sedat Şahine' e yapılan operasyonda ele geçirilen silahlar ve techizat İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatan yerlerkesinde sergilenecek.

Sedat Şahin ismi gündeme son olarak Saral ailesiyle beraber geldi. Şahin ve Saral grupları arasında ilk çatışma, polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Saral’ın adamı Mert Altan Sarıyıldız ile Şahin’in yeğeni Zekeriya Kocaman aralarında anlık başlayan bir tartışma sonucu silahlı çatışmaya girerler. Sarıyıldız’ın açtığı ateş sonucu Kocaman felç olur. Şahin bundan Saral’ı sorumlu tutar. Aralarında yapılan görüşmelerde Saral bunu kabul etmez, ancak tetikçi Mert Altan Sarıyıldız ile birlikte İtalya’ya gider. Orada tutuklanır. Tahliye olduktan sonra da Roma’da sokak ortasında Şahin’in adamlarınca 31 Ocak 2005’te öldürülür. Sedat Şahin’in şifreli telefon görüşmelerinde, Saral’ın öldürülmesi için “vatandaşın ciğeri lazım” dediği, öldürüldüğünü duyunca da “sigarayı bıraktırdım” ifadesini kullandığı öne sürülüyor.

Bu olayı soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan Sahra operasyonunda, Sedat Şahin’in de aralarında bulunduğu 53 kişi yakalandı. Bu kişilerden yirmisi tutuklandı. Telefon dinlemelerindeki şifreler çözülünce Şahin’in talimatıyla Hüseyin Saral’ın öldürüldüğü iddianamede yer aldı. Sedat Şahin için 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Saral ailesiyle Sedat Şahin arasında yaşanan bu gerginliğin sonucu olarak birçok çatışma meydana geldi. Son olarak araya Sami Hoştan girerek tarafları barıştırdı.



Mart 2005'te tahliye olan Sedat Şahin, bir gün sonra İstanbul’da düzenlenen operasyon 30 adamıyla birlikte yeniden gözaltına alındı. Şahin, Kadıköy’de bir işyerinin kurşunlanması, bir kişinin öldürülmesi ve silahlı çatışmaya girilmesi olaylarından tekrar tutuklanarak cezaevine konuldu.



Cezaevinden çıkan şahin son olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü tarafından Beykoz'da bir çiftlik evine düzenlenen başarılı bir operasyonla 2 adamıyla birlikte gözaltına alındı.



