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'Seher'in kadınları'

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'Seher'in kadınları'
Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin okul saatleri dışında geçirdikleri vakti verimli kılarak sosyalleşmelerine fırsat sağlamak amacıyla kültürel ve sanatsal aktiviteler kapsamında düzenlediği tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Millî Mücadele döneminde erzak ve cephane taşıyan, sıhhiye çadırlarında yaralılara derman olmaya çalışan kahraman Anadolu kadınını anlatan "Seher'in Kadınları" isimli tiyatro oyunu sergilendi.  "Seher'in Kadınları" tiyatro oyunu Beyoğlu'nda; Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi, Hasköy Ortaokulu, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, Neşe Alten Ortaokulu, Hoca İshak İmam Hatip Ortaokulu, Cemal Artüz Ortaokulu ve Güner Akın İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

 

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