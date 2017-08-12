Şehidin mesajı yürekleri dağladı!

Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün Facebook hesabından 2 ay önce paylaştığı bir mesaj yürekleri dağladı.

Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasındaki çatışma çıktı.

Çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde şehit oldu. 16 yaşındaki Eren Bülbül ise PKK’lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edildi.



“EREN İYİ Kİ VARSIN”

Eren Bülbül’ün Facebook hesabından yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımı dün akşam Twitter’da TT oldu.