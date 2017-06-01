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Şehidin son isteği yerine getirildi

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Şehidin son isteği yerine getirildi
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde dün PKK’lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan 3 asker için uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehit Uzman çavuş Gökhan Bayram’ın son isteği de yerine getirildi.

Lice’de Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonunda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman ÇavuşlarSelçuk Özer, Mustafa Sarı ve Gökhan Bayram için 7’inci Kolordu Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törende güçlükle ayakta duran şehit Jandarma Uzmançavuş Selçuk Özer’in eşi Huriye Özer’i yakınları teselli etmeye çalışırken, şehidin 1.5 yaşındaki kızı Ayşe’nin ağlaması yürek burktu. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunduğu törende Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer’in 2014 yılında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram’ın 2013’te, şehit Uzman Onbaşı Mustafa Sarı’nın ise 2015 yılında Diyarbakır’da göreve başladığı belirtildi.

ŞEHİDİN SON İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ



Uğurlama törenine şehitler ile aynı çatışmada yaralanan yaralı arkadaşları da katılırken, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram’ın son isteği yerine getirildi. Operasyon sırasında arkadaşlarına cebinde taşıdığı bayrağı gösteren Bayram’ın "Şehit olursam bu bayrağı tabutumun üzerine koyun" dediği ve isteği üzerine cebindeki bayrağın tabutunun üzerine konulduğu görüldü. 

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