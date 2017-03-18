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Şehir Tiyatroları'na başarı ödülü

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Şehir Tiyatroları'na başarı ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Altın Kentler Platformu tarafından düzenlenen Altın Şehir Ödül Töreni'nde, "2017 Yılı Kültür ve Sanat Alanında Başarı Ödülü"ne layık görüldü. İnsanların hayatına değer ve anlam katıp, kentlerin gelişmesini destekleyen Altın Şehir Ödülleri, 16 Mart 2017 Perşembe günü İstanbul Conrad Hotel'de sahiplerine verildi. 2017 Yılı Kültür ve Sanat Alanındaki Başarı Ödülü, sanat kurumları içinde Darülbedayi'den Günümüze 103 yıldır tiyatro sanatına yaptığı katkıdan dolayı Şehir Tiyatroları adına Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Özgür Kaymak'a takdim edildi.

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