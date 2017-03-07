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Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

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Şehir Tiyatroları'nda bu hafta
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mart ayının 2. haftasında 1'i yeni, 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

8-12 Mart 2017 tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar şöyle; 

Macbeth(8-11 Mart tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.), Geç Kalanlar(8-11 Mart 2017 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi), Şekerpare(9-11 Mart 2017 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi), Reis Bey(8-11 Mart 2017 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi), Hayal-i Temsil(8-11 Mart 2017 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi), Oyunun Oyunu(9-11 Mart 2017 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi), Karıncalar(9-11 Mart 2017 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi).

ÇOCUK OYUNLARI: Pollyanna(12 Mart 2017 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi), Bir Kümes Hikayesi(12 Mart 2017 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi), Define Adası(12 Mart 2017 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi), Yaşasın Barış(12 Mart 2017 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi), Palyaço Prens(12 Mart 2017 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi), Alaaddin'in Sihirli Lambası(12 Mart 2017 tarihinde Ümraniye Sahnesi), Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt(9-10 Mart 2017 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Sahnesi), Bisküvi Adam(12 Mart 2017 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi), Elma Kurdu Kırtık(9 Mart 2017 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi) Bir Gün Ayakkabımın Teki(9-10 Mart 2017 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi). 
 

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