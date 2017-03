Şehit aileleri 'hayır' diyecek!

Şehit Aileleri Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ankara'da çekilen Kürdistan paçavrasına tepki gösterdi. Şehit aileleri, paçavra skandalı sebebiyle referandumda 'hayır' diyeceklerini açıkladı.

Şehit Onbaşı Aydın Çelik'in babası Mustafa Çelik "Oğlum Hakkari'de 1995'te şehit oldu. Bugün Barzani'nin bayrağını bizim bayrağımızla eş değer yaptılar. Neden bizim boynumuzu büktüler, çocuklarımıza kurşun sıkanların bayrağını asarak. İşte bunun için ‘Hayır' diyoruz" dedi.

Sözcü'den Yalçın Bel'e konuşan Şehit Aileleri Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şencan Bayramoğlu şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için canını feda eden her şehidimize verdiğimiz ‘Kanınız yerde kalmayacak' sözünü tutacağız. Konuşturulmadığımız için sustuk, korktuğumuzdan değil. Eşimi 1976'da binbaşı rütbesinde görevdeyken trafik kazasında kaybettim. Oğlum da subay oldu. Evladım Teğmen Cenk Bayramoğlu Tunceli Pülümür'de mezun olduktan 2 yıl sonra 1992'de şehit düştü.

"AKP geldi terör daha da yükseldi"

"Sonra şehit yakınları birleştik ve derneği 1993'te kurduk. Derneğimiz 1. derece şehit yakınlarından oluşur, aramızda sadece gönüllü çalışanlarımız var. Bizim derdimiz çocuklarımızın kanı yerde kalmasın. O bayrak muhatap alındığı an artık taviz verilmeye başlandığını görmeye başladık. Son yıllarda şehit ve gazilerimizin artmasının nedeni açılım sürecidir. Askerlerimiz bu teröristleri temizleyeceğiz diye şehit oluyor. Şehit ve gazi aileleri ‘Hayır' diyor. AKP hükümeti geldi ve terör tekrar yükselmeye başladı. O bayrak oraya asıldığı an her şey bitmiştir. Olayların nereye varacağı artık belli değildir. Bizim bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından alan bir bayraktır. Dünyada hudutları tek kanla çizilen vatan bizim vatanımızdır. Bu kutsal bayrağın yanına o bayrağı asamazsınız. ‘Daha önce de asıldı' diyorlar, ne kadar ayıp özürleri kabahatlerinden büyük. Siz nasıl kendinize yediriyorsunuz bunu. Bizim çok ağrımıza gitti, bizim çocuklarımız bu vatan bu bayrak için şehit oldu."

MHP'li Beyza Tufan da şunları söyledi:

"O gün asılan bayrak Irak'taki özerk bir bölgenin bayrağıdır. Bir devleti temsil etmez ve uluslararası alanda herhangi bir karşılığı yoktur. Ama bizim hükümetimiz ne yaptı? O bayrağı koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına eş tutarak yanına astı. Bu sebepten yaralarımızı çok fena kanattılar. Başkanlığın altını dolduramıyorlar. Yazarlar eyalet federasyondur tartışıyorlar. Demek ki hükümetin kafasında da böyle bir fikir var. Başkanlık gelince terör bitecek diyorlar Şimdi siz 15 yıldır her türlü yetkiye sahipken bu terörü bitiremediniz de şimdi nasıl bitireceksiniz. ‘Hayır'cılara ‘çukur çukur' diye bahsediyorlar. Asıl başkanlık bir çukurdur.

"Hayır diyenlere hain diyorlar"

Şehit Piyade Çavuş Bülent Karataş'ın annesi Seriye Karataş: Oğlumu terhisine 35 gün kala 1988'de şehit verdim. Sevinçle beklerken cenazesini aldım. Kesinlikle ‘Hayır' diyeceğim.

Şehit Asteğmen İbrahim Gürhan'ın babası Halil Gürhan: Oğlum Başkale'de 1994'te şehit oldu. Ülkeme oğlumu şehit vermiş bir baba olarak ‘hayır' dediğimde beni vatan haini ilan mı edeceksiniz?

Şehit Onbaşı Aydın Çelik'in babası Mustafa Çelik: Oğlum Hakkari'de 1995'te şehit oldu. Bugün Barzani'nin bayrağını bizim bayrağımızla eş değer yaptılar. Neden bizim boynumuzu büktüler, çocuklarımıza kurşun sıkanların bayrağını asarak. İşte bunun için ‘Hayır' diyoruz.

Şehit Piyade Onbaşı Alaattin Buluç'un babası Binali Buluç: Oğlum 1995'te Diyarbakır Hani'de PKK pususuyla şehit oldu. Tek oğlum vardı onu da devlete şehit verdim. Devletin bekası için ülkemin bütünlüğü için ‘Hayır' diyorum. Çocuklarımız boşuna mı şehit oldu.

"Şehit yakınları adına sözcü olmak istedim"

MHP Üsküdar İlçe Başkan yardımcısıyken partinin muhalif kanadına geçen Beyza Tufan dernekte gönüllü olarak çalışıyor.

Sosyal medyada çektiği ‘Hayır' videosu ile binlerce insanın izlediği Tufan şunları söyledi: Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm. Şehit yakınlarının hassasiyetlerine daha fazla hassasiyetlerimiz var bizim. O sebepten bu videoyu çekmeye karar verdik. Ben aslında bunu kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. Arkadaşlarımın aracılığıyla yayıldı, bir baktım bütün medyaya yayılmış. Şehit yakınları adına sözcülük yapmak istedim. Bu insanlar bizim geleceğimiz için şehit oldular.