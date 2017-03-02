Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Şehit aileleri referandumda 'Hayır' diyor!

Şehit aileleri referandumda 'Hayır' diyor!
Şehit Aileleri Derneği, başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa değişikliği referandumunda neden 'Hayır' dediklerini anlatan video yayınladı.

Şehit Aileleri Derneği, 16 Nisan'da yapılacak olan yeni Anayasa değişikliği referandumu öncesi internet üzerinden bir video yayınlarak, neden 'Hayır' oyu vereceklerini açıkladı.  Yapılan çağrıda ‘Biz bu ülke bölünmesin, üniter yapısını kaybetmesin diye 50 bin şehit verdik. Başkanlıkla beraber tartışılan eyalet ya da federasyon özerkliğin bir diğer adıdır. PKK’ya bu yolla özerklik verilecektiyse biz bu kadar şehidi neden verdik.’ sözleri yer aldı.

BARZANİ TEPKİSİ

Konuşmasına Barzani’nin gelişiyle İstanbul Atatürk Havalimanı’na sözde Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine tepki göstererek devam edilen videoda ‘Bir kaç gün önce gözümüzle şahit olduk ki eli kanlı Barzani’nin Türkiye’ye gelişiyle Ankara ve İstanbul havalimanlarında Kürdistan flamaları dalgalandırıldı. Daha önce PKK ile defalarca pazarlık masasına oturmuş olanlar bu durumdan utanç duymadığı gibi üstelik bize bu durumu savundular.’ açıklamaları yer aldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Şehit aileleri referandumda 'Hayır' diyor!
Şehit aileleri referandumda 'Hayır' diyor!
Adil Öksüz sanılan o isim kim çıktı!
Adil Öksüz sanılan o isim kim çıktı!
Akşener'den 'hayır' videosu
Akşener'den 'hayır' videosu
Halaçoğlu ve Feyzioğlu, Konya Ilgın'da Başkanlık sistemini anlattı
Halaçoğlu ve Feyzioğlu, Konya Ilgın'da Başkanlık sistemini anlattı
"Bu Anayasa Erdoğan için değil, her doğan içindir"
"Bu Anayasa Erdoğan için değil, her doğan içindir"
Fenalaşan dalgıcı Belediye Başkanı kurtardı
Fenalaşan dalgıcı Belediye Başkanı kurtardı
Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!
MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!
'Ticari kaybım var' dedi türbanı çıkardı
'Ticari kaybım var' dedi türbanı çıkardı
Köpekten insanlık dersi!
Köpekten insanlık dersi!
Suriyeliler Türk gencini bıçakladı!
Suriyeliler Türk gencini bıçakladı!
Yıldırım paçavra rezaletini böyle savundu
Yıldırım paçavra rezaletini böyle savundu
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 02 03 2017
  • Bu kareleri Mehmetçik çekti
  • Erdoğan'dan Kalın'a: Artık köşeyi dönersin!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti