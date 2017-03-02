Şehit aileleri referandumda 'Hayır' diyor!

Şehit Aileleri Derneği, başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa değişikliği referandumunda neden 'Hayır' dediklerini anlatan video yayınladı.

Şehit Aileleri Derneği, 16 Nisan'da yapılacak olan yeni Anayasa değişikliği referandumu öncesi internet üzerinden bir video yayınlarak, neden 'Hayır' oyu vereceklerini açıkladı. Yapılan çağrıda ‘Biz bu ülke bölünmesin, üniter yapısını kaybetmesin diye 50 bin şehit verdik. Başkanlıkla beraber tartışılan eyalet ya da federasyon özerkliğin bir diğer adıdır. PKK’ya bu yolla özerklik verilecektiyse biz bu kadar şehidi neden verdik.’ sözleri yer aldı.

BARZANİ TEPKİSİ

Konuşmasına Barzani’nin gelişiyle İstanbul Atatürk Havalimanı’na sözde Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine tepki göstererek devam edilen videoda ‘Bir kaç gün önce gözümüzle şahit olduk ki eli kanlı Barzani’nin Türkiye’ye gelişiyle Ankara ve İstanbul havalimanlarında Kürdistan flamaları dalgalandırıldı. Daha önce PKK ile defalarca pazarlık masasına oturmuş olanlar bu durumdan utanç duymadığı gibi üstelik bize bu durumu savundular.’ açıklamaları yer aldı.