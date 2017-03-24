Şehit aileleri referandumda ne diyecek?

Şehit aileleri referandumda ne oy vereceğini BBC Türkçe'den Berza Şimşek'e anlattı.

Şehit ailelerine referandumda verecekleri oyu soran BBC Türkçe'den Berza Şimşek'in haberi şöyle:

İsmigül Yirmibeş, eşinden boşanmış, 3 çocuğunu asgari ücretle çalışarak tek başına büyütmüş bir anne.

Çocuklarından biri, Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren, 20 yaşındayken Aralık ayında TAK'ın Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmiş. Terhisine 23 gün kala...

'EVET, MEVET' DEMİYORUM ARTIK BEN'

Oğlunun ölümüne alışabilmiş değil İsmigül Yirmibeş:

"'Oğlum Allah'a Ismarladık, ev sana emanet, ben gidiyorum' diyorum. O benim için yaşıyor. O bana gülümsüyor. Ardımı dönüyorum, el sallıyorum. Ben öyle görüyorum. Kapıyı çekiyorum, gidiyorum."

İsmigül Yirmibeş, oğlunun odasında onun için bir köşe yapmış. Dolabın üzerinde Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren'in fotoğrafları, askeri üniforması, botları, Türk bayrağı, Yasin Suresi, bir de şehadet belgesi duruyor.

İsmigül Yirmibeş, akşam işten eve gelince yine oğlunun köşesine giderek ona selam veriyor, Fatiha suresini okuyor. Oğlunun botlarını kokluyor, onun tişörtüyle uyuyor.

Çocuğunun ölümünde devletin ihmali olduğunu düşünüyor. Halk otobüsünün kontrolsüz bir şekilde yola çıkarılmasına tepkili. Tıbbi yardım da ona göre çok geç geldi.

Devlet yetkililerinden ilgi ve destek görmediğini söylüyor. Kırgın. Bu nedenle geçmişte zaman zaman iktidardaki AKP'ye oy vermiş olsa da, referandumda oyu, "Hayır":

"'Evet, mevet' demiyorum artık ben. Diyemiyorum. Çünkü bizlerin ne halde olduğunu gelip görmeyen, araştırmayan bir devlete ne diyeyim ki daha, ne 'Evet'i.

"Bize sahip çıkacaklardı, bizi yalnız bırakmayacaklardı. Kimse kapımıza uğramıyor. El ele baş başa, biz yine hayata devam ediyoruz."

'OYUMU HİÇ SORMA'

Aralık ayında TAK'ın üstlendiği Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadyumu önündeki saldırıda hayatını kaybeden polis memurlarından biri, 40 yaşında ve iki çocuk babası Kadir Yıldırım'dı.

Kadir Yıldırım'ın anne ve babası Müjgan ve Mustafa Yıldırım'ın çektikleri maddi zorluk, oğullarının ölümünün ardından daha da artmış.

Yıldırım çiftinin yaşadıkları ev üzerinde 7 kardeş hak sahibi. Daha önce boyacılık yapan Mustafa Yıldırım'a şimdi yaşından dolayı kimse iş vermiyor. Çiftin emekli maaşları da yok. Oğullarının vefatı nedeniyle bağlanan 476'şar lira maaşla sobalı evlerinde zor bir hayat yaşıyorlar.

Mustafa Yıldırım, oğlunun cenaze töreninde ve taziye evinde yardım sözü veren milletvekillerinin ve emniyet amirlerinin artık ortada olmadıklarını söylüyor:

"Bana çoğu telefon numarası verdi. 'Ararsınız' diye. Ben çoğuna ulaşamıyorum. Hiç kimse telefona bile bakmıyor. Veyahut da ulaştığım zaman geçiştiriyorlar. 'Tamam meşgulum şimdi ben sizi sonra ararım' diye geçiştiriyorlar.

Bu sözleri sonrası referandum ile ilgili görüşünü soruyorum. "Çoğumuz cahil insanız. Bilmiyoruz ki… Referandum bana ne fayda getirir, (benden) ne götürür… Bir şey bildiğimiz yok ki" yanıtını veriyor.

"Peki oyunuz hangi yönde olacak?" diye soruyorum.

Kafasını sallıyor, anlattıkları sonrası yanıt vermekten çekiniyor.

"Valla kızım onu hiç sorma, boşver. Onu hiç sorma" diyor.