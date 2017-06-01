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Şehit ateşi 13 ocağa düştü

Şehit ateşi 13 ocağa düştü 1
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile beraberindeki askeri heyet, dün Uludere İlçesi Şenoba Beldesi’ndeki üs bölgelerini denetledi. Tümgeneral Aydın komutasındaki askeri heyet denetlemenin ardından Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na dönmek için saat dün akşam 20.50 sıralarında AS 532 Cougar tipi askeri helikopterle hareket etti. Şenoba Tugay Komutanlığı’ndan havalanan helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri eşliğinde UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dağlık alanda helikopterin enkazına ulaşan ekipler,  Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Zeki Koç, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal’ın şehit olduğunu belirledi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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