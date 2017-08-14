Şehit Eren'e dil uzatan PKK'lı Ozan Ayede yakalandı

Şehit Eren Bülbül hakkında küfür ve hakaret içerikli mesaj atan Ozan Ayede isimli PKK'lı hain, güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Türkiye, Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün yasını tutarken, Ozan Ayede isimli bir şahıs da hakaret içerikli mesaj paylaştı. Alçak mesaja sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, Ozan Ayede'nin adresini tespit etti.

CİZRE'DE YAKALANDI

Şehit Eren Bülbül'e dil uzatan Ozan Ayede isimli hain, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

PKK'LI ABLASI DA OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

​Ayede'nin terör örgütü PKK'ya mensup olan ablasının da geçtiğimiz senelerdeki operasyonlarda etkisiz hale getirildiği iddia edildi.