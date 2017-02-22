Şehit eşini bir an bile yalnız bırakmadı

El Bab'tan dün yine acı haber geldi. Mayın ve EYP temizliği sırasında meydana gelen patlamada Astsubay Yunus İşcan şehit oldu.

Halep'e bağlı El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD mensuplarının döşediği mayın ve El Yapımı Patlayıcıların (EYP) temizliği sırasında, bir iş makinesinin EYP'ye basması sonucu şehit olan Piyade Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi, karayolu ile Kilis'e, oradan da helikopterle Gaziantep'e getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, polis eskortu eşliğinde Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şeihit Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi Gaziantep'ten askeri uçakla Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'na getirildi. Şehit Astsubay İşcan'ın cenazesi burada askeri helikoptere alındı. Şehidin eşi Hafife Özden İşcan, şehit eşinin parkasını giyerek bindiği helikopterde, Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp gözyaşları dökerek tabuta sarıldı.

Şehidin cenazesi, daha sonra düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle, memleketi Hayrabolu'ya gönderildi. Buradaki törene, 17 aylık oğlu Yiğit ile gelen şehidin eşi Hafife Özden gözyaşı döktü. Özden'i yakınları ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Törene, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri ve sivil yetkililer ile şehidin yakınları katıldı.

Astsubay Yunus İşcan'ın şehit olduğu haberi anne ve babasının yaşadığı memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ne ateş düşürdü. Şehidin çiftçilik yapan babası Yavuz İşcan oğlunun pazar günü telefonla aradığını söyledi. Baba İşcan, "Baba, görev gereği El Bab'a gidiyoruz. Ne olur ne olmaz, hakkınızı helal edin. Anneme de selam söyle o da hakkını helal etsin dedi" ifadelerini kullandı.