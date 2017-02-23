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Şehit Halisdemir davasında ara karar

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Şehit Halisdemir davasında ara karar
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı. Korg. Zekai Aksakallı tanık olarak çağrılacak. Ömer Halisdemir'in ailesi müdahil olacak.

Darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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