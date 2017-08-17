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Şehit Halisdemir'in heykelini kaldıran belediyeden açıklama

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Şehit Halisdemir'in heykelini kaldıran belediyeden açıklama
15 Temmuz şehitlerinde Ömer Halisdemir'in Niğde'deki heykeli, şehidin silüetini tam olarak yansıtmadığı gerekçesiyle meydandan kaldırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'deki heykeli, silüetin tam olarak yansıtılmadığı gerekçesiyle meydandan kaldırılarak yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade edildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda şehidimizin isminin ölümsüzleştirilmesi ve aziz hatırasının yaşatılması amacıyla yaptırdığımız Ömer Halisdemir heykelinin, şehidimizin ailesinde ve kamuoyunda oluşan, silüetin tam olarak yansımadığı yönündeki kanaatlerden hareketle, yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla." ifadelerine yer verildi.

17 TEMMUZ'DA TÖRENLE AÇILMIŞTI

Belediyece yaptırılan 6 metre boyundaki, arkasında "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazan heykel, 21 Şubat 2017'de şehidin adını taşıyan Ömer Halisdemir Meydanı'na dikilmiş, 17 Temmuz'da düzenlenen törenle resmi açılışı yapılmıştı.

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