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Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
Mardin'in Derik ilçesinde geçen yıl 10 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit edilişinin birinci yıl dönümünde memleketinde düzenlenen törenle anıldı. Şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk, mezar başında dua etti.
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18 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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