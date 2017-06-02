Şehit Kurmay Albay Peker son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene MHP Genel Başkan adayı Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Şehit Peker'in cenaze namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Çatalca Nakkaş Köyü'ne çıkan yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Katılımın yoğunluğu nedeniyle cenaze töreni, küçük ve tarihi olan Nakkaş Köyü Camisi'nden köy meydanına alındı. Nakkaş Köyü ve yakınlarındaki köylerdeki evlere Türk bayrakları asıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, namazdan bir saat önce meydana getirilirken, askerler naaşın başında saygı nöbeti tuttu.

Şehidin annesi Semra Peker, tabutun başına gelerek, gözyaşı döktü. Yakınlarından destek alarak ayakta duran Peker, oğlunun tabutunu öptü.

Anne Peker ve şehidin eşi Nilay Peker, köy meydanında taziyeleri kabul etti.

AKŞENER DE ORADAYDI

Törene MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener de katıldı. Akşener, şehit annesi ve eşine taziyelerini iletti.

Törene Akşener'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından askerler tarafından omuza alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Nakkaş Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.