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Şehit öğretmenler Yalçın ve Yılmaz anısına konser

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Şehit öğretmenler Yalçın ve Yılmaz anısına konser
Terör örgütü PKK üyelerince şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Batman'ın Kozluk ilçesinde verilen konserle anıldı.

Terör örgütü PKK üyelerince şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına 33 müzik öğretmeni tarafından Kozluk ilçesinde konser verildi.

PKK'lı teröristler tarafından Kozluk'ta şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın ile Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılarak şehit edilen Necmetttin Yılmaz anısına 29 Ekim İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, burada yaptığı konuşmada, Yalçın ile Yılmaz'ın bıraktıkları eğitim meşalesini daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Toprak, "Bu mutlu günde bu kutsal mesleği icra etmenin onurunu yaşarken bir taraftan da bölücü terör örgütünün hain saldırısında kaybettiğimiz öğretmenlerimizin hüznünü duyuyoruz. Yalçın ve Yılmaz, onlar diğer meslektaşları gibi uzak diyarlardan görev yerlerine eğitim neferi olma sevdasıyla gelmişlerdi. Hayalleri vardı, ülkeye faydalı nice güzel öğrenciler yetiştireceklerdi. Öğrencilerine, hayallerine ve mesleklerine doyamadılar. Bizler ve sizler onların bize bıraktığı eğitim öğretim meşalesine sahip çıkmak için buradayız." dedi.

Toprak'ın konuşmasının ardından şehit Yalçın'ın öğrencisi Büşra Samur, öğretmeni için yazdığı "Bir kör kurşun" adlı şiiri okudu.

Şehit Yalçın'ın kendi sesinden "Penceremden kuş uçtu" adlı türkünün dinletildiği programda daha sonra 33 müzik öğretmeninden oluşan koro konser verdi.

Duygulu anların yaşandığı programa, Kaymakam Osman Bilici'nin yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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