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Şehit olan polis 'kim bilir kaçtı yaşınız?' diye sormuştu

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Şehit olan polis 'kim bilir kaçtı yaşınız?' diye sormuştu
İstanbul’da 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki saldırıda şehit olan polisin kimliği belli oldu. Gece saatlerinde meydana gelen saldırıda şehit olan polisin Burak Yıldız olduğu belirtildi.

İstanbul’da 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki saldırıda şehit olan polisin kimliği belli oldu. Gece saatlerinde meydana gelen saldırıda şehit olan polisin Burak Yıldız olduğu belirtildi. DHA'da yer alan habere göre, şehit polisin Şişli Etfal Hastanesi’nde bulunan cenazesi meslektaşları tarafından teslim alınarak cenaze aracına konuldu.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan şehidin naaşının kesin kararın alınmasının ardından bugün ya da yarın toprağa verileceği dile getirildi.

3 hafta önce arkadaşlarını uğurlamıştı

Burak Yıldız, sosyal medya hesabından sık sık mesleğiyle ilgili paylaşımlar yapmıştı. Sadece bir buçuk sene önce mezun olduğu Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet gününden annesi ile fotoğrafını paylaşan Burak Yıldız, "Canımın içi her şey senin için" yazmıştı.

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Yıldız takipçileri ile şu satırları paylaşmıştı:

"Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız.

20, 21, 22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı Ailelerinize sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim."

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