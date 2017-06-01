"Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum." Atatürk'ün bu emri 12 Nisan 1915 günü saat 10 sıralarında Conkbayırı'nda 57'nci Piyade Alayı'na verdi.

Çanakkale'yi denizden geçemeyen düşman askerleri karaya çıkarak savaşı lehlerine çevirmeyi ve boğazı bu şekilde geçmeyi hedeflemişlerdi.

Mustafa Kemal Atatürk verdiği emri şu şekilde açıklamaktadır. "Kumandanlara verdiğim sözlü emirlere şunu eklemişimdir. Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir."

Bu emir üzerine yapılan taarruz, hava kararırken sahile yakın ilk sırtlara kadar ulaşıyor ve Çanakkale savunmasının omurgasını teşekkül etmiş oluyordu.

Bu olay için Atatürk "57'nci Alay meşhur bir alaydır. Çünkü hepsi şehit olmuştur" der. Alayın bir bölümünün Çanakkale muharebelerinin diğer safhalarında şehit oldukları anlaşılmaktadır.

Düşmana "Çanakkale geçilmez" sloganı Mustafa Kemal ve kahraman Şehitlerimiz tarafından öğretildi.

Şehit olmak...

Bu vatan için, Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklaline kavuşması için kurtuluş savaşında gözünü dahi kırpmadan Şehit olmak en kutsal ölümdür kuşku yok ki.

1981 yılında Beytüşebbap geçidindeki Kavaklı mezrasında PKK'ya karşı yaptığımız ve Türkiye'nin ilk Şehidini verdiği operasyonda Asteğmen olarak bölüğüme komuta ediyordum. Kollarımda Şehit olan Kütahyalı Mehmet Çavuşumun ruhu şad olsun.

12 yıllık gazeteci olarak giydiğim şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerinin komando Asteğmen üniformasının sorumluluğu ile kahpe teröristlerle 1981 yılında defalarca çatıştık.

Bir karış yakınınıza mermiler düşüyor ve sizi öldürmeye çalışıyor teröristler ki, siz de ölmemek için öldürmek zorunda kalıyorsunuz.

Kelimelerle anlatılamaz, yaşanmadıkça anlaşılamaz kahraman Türk askerinin Şehit olmak uğruna verdiği kahramanlıklarının öyküsü.

Yaşadım, biliyorum ve bu yüzden Şehit olmak diye duygularımı yazıyorum.

Kavaklı mezrasında bana ve bölüğüme emir komuta eden bir subayın bizi bırakıp kaçmasına tanık olan bir gazeteci ve bir asteğmendim o tarihte.

Türk askeri kaçar mı?

Türk askeri teslim olur mu?

Hayır asla.

Türk askeri büyük önder Mustafa Kemal'in, "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" emri Çanakkale'den günümüze ulaşmaktadır.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve bugün yurt dışında Şehitlik mertebesine ulaşma heyecanı ile teröristlere ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarına karşı savaş vermektedir.

Kutsal bir görevdir askerlik.

Her ne şart altında olursa olsun Türk askeri asla teslim olmamalı hatta seve seve Şehit olmalıdır.

Kuzey Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde ben olsam asla teslim olmam Şehit olurum demiştim.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın sorulara verdiği cevap metnini okuyunca aynı şekilde düşündüm.

Türk ordusunun başkomutanı ya da tek bir askeri teslim alınabilir mi?

Ya da teslim olmamak uğruna sonuna kadar hatta Şehit olmak için var gücü ile direnmeli mi?

Bir gazeteci olarak değil ama Komando Asteğmen olarak ben kesinlikle Şehit olmayı yeğlerdim.