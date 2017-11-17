Bugünkü YENİÇAĞ »

Şehit Piyade Er Kabakkaya Ordu'da toprağa verildi

»
Şehit Piyade Er Kabakkaya Ordu'da toprağa verildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Sefa Kabakkaya, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Sefa Kabakkaya, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kabakkaya (25) için Altınordu ilçesi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Anne Nurcan ile baba Birol Kabakkaya, şehidin tabutuna sarılarak göz yaşı döktü.

Şehit ablası Ebru Biçer ise kardeşinin askeri beresini öptü, tören boyunca elinden bırakmadı.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk, cuma namazının ardından şehidin cenaze namazını kıldırdı, daha sonra Kabakkaya için dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cenaze nakil aracına konuldu.

Sefa Kabakkaya'nın cenazesi, Eskipazar mevkisinde bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Piyade Er Kabakkaya Ordu'da toprağa verildiŞehit Piyade Er Kabakkaya Ordu'da toprağa verildiMetin Feyzioğlu: 'Konuşmam çarpıtıldı'Metin Feyzioğlu: 'Konuşmam çarpıtıldı'ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçtiÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçtiMHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'ye hakaretMHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'ye hakaretMedya Arkası (17.11.2017)Medya Arkası (17.11.2017)Kayseri'de yakalanan IŞİD'in canisinden şok itiraflar!Kayseri'de yakalanan IŞİD'in canisinden şok itiraflar!Ağrı'da 5 terörist öldürüldüAğrı'da 5 terörist öldürüldüİstiklal'de yeşil zemin tartışmasıİstiklal'de yeşil zemin tartışmasıMeral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduMeral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduHaliç kenarına skandal imar izniHaliç kenarına skandal imar izni
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti