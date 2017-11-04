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Şehit polis Ahmet Alp Taşdemir için tören düzenlendi

Şehit polis Ahmet Alp Taşdemir için tören düzenlendi 1
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis Ahmet Alp Taşdemir için tören yapıldı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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