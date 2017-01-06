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Şehit polis Sekin'in heykeli dikilecek

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Şehit polis Sekin'in heykeli dikilecek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’deki terör saldırısında şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin’in adının 40 dönüm üzerine kurulan bir parka verileceğini ve heykelinin dikileceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'deki adliye binasında şehit düşen kahraman polisi memuru Fethi Sekin'in adının bir parka verileceğini ve heykelinin dikileceğini söyledi. Kocaoğlu, twitter üzerinden bir açıklama yaparak, parkın resmini paylaştı ve "Kahramanımızın adını, şehit düştüğü adliyenin yakınında 40 dönüm üzerine kurduğumuz parka veriyoruz. Bir de heykelini dikeceğiz" notunu düştü.

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