Şehit Safitürk davası sanığı, teröristin üzerinden çıkan yazısını reddetti

Kaymakam Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada savunma yapan tutuklu sanık Mesutoğlu, Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde çıkan yazıya ilişkin "Bana ait değil, reddediyorum" dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilenKaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki salonda tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır bulundu, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Teröristin üzerinde çıkan yazı

Duruşmada, Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde çıkan yazının incelendiği, yazının tutuklu sanık Mesutoğlu'nun el yazısıyla benzerlik taşıdığına ilişkin rapor dosyaya konuldu.

Sanık Mesutoğlu, aleyhine rapor hazırlandığını ileri sürerek, "Profesyonel bir şekilde benim yazıma benzetilmek istenmiş ama olmamış. Rapora konu notun orijinal hali yok. Bana ait değil, reddediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatleri yönünde karar verilmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Ocak'a erteledi.

Bir grup saldırıyı protesto etti

Duruşmayı şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablası Zeynep Bakırkaya ile Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de izledi.

Duruşma öncesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen Mardin Ülkücü Hareket Platformu ve Halk Özel Harekatı Derneği üyeleri, Türk bayrakları ve şehidin fotoğrafının yer aldığı "Bir ölür, bin diriliriz. Hepimiz Muhammet Fatih Safitürk'üz" ile "Mardin, seni asla unutmayacak" yazılı pankartlar taşıdı.

Saldırıyı protesto eden grup, faillerin cezalandırılmasını istedi.

İddianame

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, kaymakamlıktaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.