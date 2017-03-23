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Şehit toprakları el değiştiriyor, alan belli değil!

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Şehit toprakları el değiştiriyor, alan belli değil!
Çanakkale’de yabancılara toprak satışı iddiaları ortalığı karıştırdı.
Fatih Erboz / Yeniçağ
 
CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, “Mülkiyet el değiştiriyor burada. Çanakkale halkı bundan dolayı çok rahatsız. Çanakkale’nin topraklarının ne kadarı satıldı, kimler satın aldı, ne yapacaklar? Bu soruların hepsinin en kısa zamanda yanıt bulması gerekiyor” diye konuştu.
 
Erkek şunları anlattı: “Bu toprakları kimler satın alıyor, yabancılar mı, Türkiye’den birileri mi, kim satın alıyor? Burada mülkiyet el değiştirecek büyüklükteki toprakları kimler satın alır, bu toprakları nasıl değerlendirir? Bu konuyla ilgili olarak vatandaşın büyük kaygıları var, herkes bir şey söylüyor, ama bu konuda hükümet yetkilileri en doğrusunu bilecektir ve bizim bu kaygılarımızı giderecek cevapları vererek, gerçekleri ortaya koyacaktır.” CHP’li Erkek,
 
Çanakkale 1915 köprüsünün güzergâhının belirlenmesi ile birlikte bu bölgedeki arazilerin değer kazanmasının çok ciddi sayıda arazi satışını da beraberinde getirdiği yönündeki duyumların olduğuna da vurgu yaptı. Erkek, “Güzergâhın belirlenmesinin öncesinde ya da sonrasında Hazine’ye ait gayrimenkul satışı oldu mu? Yabancılar burada toprak satın aldı mı? Bunu düşündükçe de kaygılarınız artıyor” dedi.
 
Türkiye’de yıllardır yabancılara toprak satışının tartışma konusu olduğuna değinen Erkek, bu konuda hala tüm gerçekliğin ortaya çıktığını söylemenin mümkün görünmediğini dile getirdi. Erkek sözlerini şöyle tamamladı: “Çanakkale özelinde ve Türkiye genelinde yabancı uyruklulara ne kadar arazi ve gayrimenkul satışı yapıldı?
 
Aslına baktığınızda konu çok daha hassas. Türkiye’nin topraklarını yabancıların alması demek büyük sıkıntı oluşuyor demektir. Bu Türkiye’nin güvenliği başta olmak üzere birçok konu açısından önemli ve hassastır.”
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