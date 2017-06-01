Şehit Tümgeneral Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında, Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı.

Oda TV'de yer alan habere göre; CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında dün helikopter kazası sonrasında şehit olan 13 rütbeli asker konuşuldu.

Kaza yapan helikopterde bulunan Tümgeneral Aydoğan Aydın da Şırnak bölgesinde uzun yıllardır PKK ile verdiği mücadelede büyük kazançlar sağlamıştı.

Ahu Özyurt programda Tümgeneral Aydın'ın yeni bir görüntüsünü paylaştı. Kuzey Irak'ta özel kuvvetler bünyesinde savaştığı zamanlarda Aydoğan Aydın'ın peşmergelerle 20 yıl önce PKK'ya karşı mücadele ettiği fotoğrafta görülüyor. Aydoğan Aydın'ın peşmerge kıyafetleriyle peşmerge ve Türk özal kuvvetleriyle birlikte çay içtiği görülüyor.