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Şehit Tümgeneral Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı
Şehit Tümgeneral Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı
CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında, Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı.
01 Haziran 2017 Perşembe 23:46
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