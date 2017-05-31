Şehit yakınlarından idam çağrısı

15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile darbe girişimine katılan askerlerin, hak ettikleri şekilde yargılanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyor.

Darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın yargılandığı ana darbe davasını izlemek üzere Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gelen şehit yakınları ile gaziler, davaya ilişkin düşüncelerini dile getirdi.



Saraçhanedeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal girişimi sırasında şehit olan Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk, izlediği duruşmadan bir şey anlayamadığını dile getirerek, "İçerideki tutuklular dersine güzel hazırlanmış." dedi.



Kocatürk, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak. O kadar çok konuşuyorlar ki pişkin pişkin. Pazartesi gününden bu yana tek bir kişi konuşuyor. Bunlar sadece mahkemeyi oyalıyor. İnşallah adalet yerini bulacak'' diye konuştu.

"Beklentimiz idamdır"

Vatan Caddesi'nde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder de Silivri'ye duruşmayı izlemeye ve darbe girişimine katılan sözde komutanları görmeye geldiğini söyledi.



Güder, "Türkiye Cumhuriyeti adaleti tescil edecektir. Bizim beklentilerimiz Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızdan, idamdır.'' dedi.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan İsmet Erdoğan da Ankara'daki duruşmalarda cereyan eden olayların bir benzerini İstanbul'da gördüklerini söyledi.



Tutukluların ukala konuşmalarının, Ankara'da olmasa bile buradaki duruşmalarda görüldüğünü dile getiren Erdoğan, "Aslında bedenimizin acımasından ziyade yüreğimizin acıması bizleri rahatsız ediyor. Bu davalar, bu duruşmalar sadece şehit yakınlarını ve gazilerimizi de ilgilendirmiyor. Bütün Türkiye'nin meselesi olması gerekirken, burada sadece az bir kitleye mensup şehit aileleri ve gazilerimizi görüyoruz. Bütün sivil toplum örgütlerinin hatta parti temsilcilerinin de burada olmasını isterdim.'' dedi.