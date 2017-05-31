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Şehit yakınlarından idam çağrısı
Şehit yakınlarından idam çağrısı
15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile darbe girişimine katılan askerlerin, hak ettikleri şekilde yargılanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyor.
31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:23
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