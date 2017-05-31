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Şehit yakınlarından idam çağrısı

Şehit yakınlarından idam çağrısı
15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile darbe girişimine katılan askerlerin, hak ettikleri şekilde yargılanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyor. 
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