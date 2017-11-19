Şehit Yarbay Songül Yakut’a kurulan kumpas ortaya çıktı!

FETÖ’cü 22 askeri yargıç hakkında açılan davadaki tanıklar, şehit Yarbay Songül Yakut’a düzenlenen komployu anlattı. Yakut hakkında düzmece ses kaydı oluşturulduğu ortaya çıktı.

Şırnak Uludere'de 1 Haziran günü askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kadın Yarbay Songül Yakut'a kurulan FETÖ kumpasının detayları ortaya çıktı. Sözcü'den Asuman Araca'nın haberine göre FETÖ'cü 22 askeri yargıç hakkında açılan davadaki tanıklar, Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma bölük komutanı olan Songül Yakut'a düzenlenen komployu anlattı. Kumpas davasından 3 yıl cezaevinde yatıp beraat eden Albay Mustafa Yuvanç, Yakut'u, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı'nın istifaya zorlayıp, düzmece ses bandını da zorla dinletmeye çalıştığını açıkladı. TSK'dan emekli olan ve Yarbay Songül Yakut'un avukatlığını da yapan Albay Yuvanç, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Turgay'a verdiği ifadede şunları anlattı:

BEN DE MAĞDURUM

Kara Harp Okulunu birinci olarak bitirdim. Harp Akademisini de dereceyle bitireceğim sırada FETÖ mensubu subayları benim önüme almak için, ermeni olduğuma dair, Belçika NATO'da görevliyken de PKK'lı olduğuma ilişkin ihbar mektubu gönderdiler. Bunun üzerine Belçika'dan beni geri çektiler. Balyoz davasında 3 yıl Hasdal ve Mamak Cezaevlerinde tutuklu kaldım, 2015 yılında beraat ettim ve Albaylığa yükselince de emekli oldum.

ZORLA DİNLETMEK İSTEDİ

Emekli olunca avukatlığa başladım ve Şehit Yarbay Songül Yakut'un kumpasa uğradığı davayı takip ettim. Yakut, Binbaşı olduğu dönemde isimsiz bir ihbar mektubu ile bir CD gönderildi. Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı, yanında Jandarma Adli Müşaviri olduğu halde bu CD'yi Songül Yarbay'a zorla dinletmeye çalıştı ve emekliliğe zorladılar. O ise emekli olmadı ve CD'nin kendi ses örneğiyle mukayese edilmesini talep etti, ancak talebi kabul edilmedi.

7 AY SÜMENALTI

Bu konuda disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma heyetinde bir tümgeneral, 2 albay vardı. Avukat ile savunma yapma hakkı kullandırılmadı, ses örneği ile CD'deki sesin mukayesesi de yaptırılmadı. Dönemin Genelkurmay Savcısı 7 ay süreyle dosyaya işlem yapmadı. Yanlış soruşturma da yaparak, CD'nin PTT'ye veriliş tarihini değil, başka bir tarihin görüntülerini istedi.

DOĞU GÖREVİNE ATADILAR

Songül Yarbay Şubat 2014'te ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, ihracın hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Ancak bu rapor Jandarma tarafından gizlendi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesine açılan davada da 2 üye, Songül Yarbay'ın aleyhinde oy kullandı. Sonra göreve döndü ve Şırnak'a tayin ettiler. Atamanın yapıldığı tarihte Jandarma Genel Komutanlığı henüz tam olarak FETÖ'den temizlenmemişti.