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Şehit Yusufiyeli Cengiz Akyıldız

Şehit Yusufiyeli Cengiz Akyıldız 1
2014 Yerel Seçim çalışmaları döneminde MHP Esenyurt Seçim Bürosu’na bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit edilen Gazeteci Cengiz Akyıldız’ın şehadetinin 3. yıldönümü…
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