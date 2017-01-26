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Şehit Yusufiyeli Cengiz Akyıldız
2014 Yerel Seçim çalışmaları döneminde MHP Esenyurt Seçim Bürosu’na bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit edilen Gazeteci Cengiz Akyıldız’ın şehadetinin 3. yıldönümü…
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BİR DE BUNLAR VAR
14OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 17 12 2016
Çıkacak 'istismar' yasasından en çok o korkuyor!
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 03 11 2016
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