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Şehitler Köprüsü iddianamesi kabul edildi

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Şehitler Köprüsü iddianamesi kabul edildi
FETÖ'nün darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruşmanın 9 Ekim'de Silivri'de yapılmasına karar verildi.

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