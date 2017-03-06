Şehitlere hakaret haa...

Akla gelmeyecek konularda haber vermekle maruf belediye başkanı İ. Melih Gökçek, uzun yıllardan beri o makamı kimseye bırakmadı. Belediye başkanlığında gözü olan hem parti içi rakiplerini, hem de öteki partilerin adaylarını hep sollayıp yürüdü...

Bugün servet beyanında bulunsa hem kendisinin, hem de yakınlarının üzerinde ne kadar malı ve parası olduğu ortaya çıkar... Mesela bir televizyon kanalı ona aittir. Taşınmazlarının sayısını elbet de bilemeyiz, keza parasının miktarını da. Varlığı, dediğim gibi ancak mal beyanını açıklarsa öğrenilir...

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Gözüken malı bir televizyon kanalıymış, öyle diyorlar.

O kanalı yöneten kişi ise aynı zamanda bir tartışma programının hem yapımcısı, hem sunucusu.

İ. Melih Gökçek bir bombalama olayında şehit düşen Özel Harekatçılar'dan bahsederken hepsinin yanıp kömür olduğunu söylemiş. Bu sözleri de "Kömür oldular" gibi saygıdan fersah fersah uzak ve milletimizin hassasiyetine inat gibi algılanan bir alt yazıyla ekrana aktarılmış...

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Sosyal medyadan tepki üzerine tepki yağmış; programı izleyen herkes "Şehitlere saygısızlık edildi" diyerek hem Gökçek'i, hem kanalı, hem de programdan sorumlu Latif Şimşek'i protesto etmiş...

Maksadını aşan ifadeler üzerine Gökçek önceki gün bir açıklama yaptı, "Atılan bombanın verdiği hasarın büyüklüğünü belirtmek için oradaki her şey bombanın tesiriyle yandı ve kömür oldu dedim" diyerek çirkin ifadesinden sıyrılmaya çalıştı.

Programın sunucusu Latif Şimşek ise sosyal medyadan gelen yoğun tepki üzerine Gökçek adına özür dilemek zorunda kaldı. Şimşek ayrıca, bu alt yazının soruşturulmasını takip edeceğini ve elinden geleni yapacağını söyledi...

Gerek Gökçek'in, gerek Şimşek'in bu çirkin olaydan dolayı derin bir üzüntü yaşadıkları söylenemez. Üzülselerdi "Maksadını aşan sözler yüzünden milletimizden bağışlanmayı dileriz" derlerdi. Demediler ve şehitlere nasıl ve hangi anlayışla baktıklarını gösterdiler.

Darbeye geçit yok!

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15 Temmuz dillerimizden düşmüyor...

Çünkü o tarih, halkımızın darbeye direnerek kahramanlık örneği gösterdiği günü ifade ediyor...

Halkımız, demokratik parlamenter sistemi, hukuku, adaleti, özgürlükleri, bağımsızlığı savunmak üzere sokağa çıkmış ve darbecilerin ülkeyi ele geçirmelerine imkân vermemiştir...

İster askeri, ister sivil olsun yönetim biçimini değiştirmeye kalkan ve demokrasiden oligarşik bir ortama geçilmesini sağlamak isteyen her hevesi halkımız, bundan sonra da darbe girişimi sayacak ve inşallah buna HAYIR oylarıyla imkân vermeyecektir.

16 Nisan'ı bekleyin!

Benzerinin gafına bakın

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Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatı sinemaya aktarıldı...

Baş rolde Erdoğan'a benzeyen Reha Beyoğlu var, Cumhurbaşkanımızı o oynuyor...

Bilemiyorum, belki de ilk filmi...

Filmin galasında oyuncular sahneye davet edilince sunucu mikrofonu Reha Beyoğlu'na uzattı...

Oyuncunun heyecanlı olmadığı görüldü, meğer günlerce söyleyeceklerini ezberlemiş ve belli ki içine sindirmiş...

Yalnız bir gaf yaptı, "Cumhurbaşkanımız sadece siyaset yapmaya gelmedi" diyerek zihinlere "Peki ne yapmaya geldi" sorusunu yerleştirdi...

Salondaki havayı tahmin edin...

İnsan olmak başka bir şey

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Acı olan ne biliyor musunuz?

Kendini vazgeçilmez sayan birinin liderlik taslaması...

Lider hiç, yandaşlarını kendisine muhalefet edenlerin üzerine salar mı?

Gerçek anlamda liderse değil insanı, pitbull cinsi köpeğini bile salamaz...

* * *

MHP Genel Başkanlığı'na aday olan Dr. Sinan Oğan üniversite öğrencilerine hitap ediyordu. Tam o sırada biri kürsüye doğru yürüyerek Oğan'ın susturmak istedi.

Yakaladılar, salondan attılar...

Konuşmayı engellemeye kalkan ne gözü dönmüş gencin, ne de onu ortalığa salan lider bozuntusunun insan olması mümkündür...

İnsanın fikri birlikteliği yalnız insanlarla olur!

Aman dikkat

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Spor ekranlarının fenomeni diyorlar Ahmet Çakar'a...

Doktor ve eski hakem...

"Spor kulüplerini soyuyorlar" diye hikmetli bir laf etti...

Ama soyanları açıklamadı...

Hepimize "Memleketi soymasınlar da, ne halt ederlerse etsinler" dedirtti...

ANLAMLI SÖZLER

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Mutluluğu yakaladıysan sakın sorgulama, kaybedersin. (BUKOWSKİ)