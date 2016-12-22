Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında 'yerliler' kazandı

Terör saldırılarına karşı ortak bir birliktelik sergilemek amacıyla organize edilen maçta, yerli yıldızlar karması, yabancı yıldızlar karmasını 4-3 mağlup etti.

30'ar dakikadan 2 devre halinde oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın gollerini Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Mehmet Akyüz, Selçuk İnan, Josef de Souza ve Kweuke (2) kaydetti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracıyla şehit ailelerine bağışlanacak organizasyonunda elde edilen gelirin 50 milyon 630 bin TL olduğu açıklandı.





KARŞILAŞMADA ŞU İSİMLER YER ALDI:

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, MusaMuhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).

Yerli ve yabancı yıldızlar gollerden sonra şehitleri anmak için toplu olarak asker selamı verdi.