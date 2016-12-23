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Şehitlere veda maçında büyük saygısızlık!

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Şehitlere veda maçında büyük saygısızlık!
Beşiktaş Vodafone Arena'da düzenlenen "Yıldızlar Karması" dayanışma maçında Başkanlık pankartı açıldı.

Elde edilecek gelirin Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehit polis ve vatandaşların ailelerine bağışlanacağı belirtilen karşılaşmada, başkanlık propagandası yapılması tepkilere neden oldu. 

İşte Beşiktaş Vodafone Arena'da dün gece açıklan pankart: 

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